C’est par un message sur Facebook que l’équipe du Plaza a prévenu les petits plaisantins, le 16 août dernier : s’ils s’avisaient de recommencer, une plainte serait déposée auprès de la gendarmerie. Depuis, le cinéma marmandais n’a pas été squatté la nuit, la direction n’a donc pas porté plainte, « non, on va encore leur laisser une chance » précise Myriam Zemour, la directrice, qui n’a pourtant pas apprécié la plaisanterie, et on la comprend…

Pas de vandalisme

Cette plaisanterie s’est en fait déroulée à deux reprises.

Fin juin, deux jeunes se sont tout simplement laissés enfermer dans le cinéma marmandais, après la dernière séance, et y ont passé une partie de la nuit. Sauf que lorsqu’ils sont sortis du cinéma (probablement par les portes anti-incendie), l’alarme s’est automatiquement déclenchée, prévenant la directrice en pleine nuit, donc, mais aussi la gendarmerie. Sympa, l’équipe du cinéma reconnaît sur son post que « la première fois, ça nous avait vaguement amusés », elle qui avait supposé que ces jeunes imitaient les « actions » diffusées sur la chaîne Ibra TV (sur You Tube).

Sauf qu’au mois d’août, le dimanche 13 précisément, re-belote, avec le même dérangement, et une plaisanterie qui commence sérieusement à lasser tout le monde… « C’est quand même énervant » rajoute Myriam Zemour. D’où le message posté sur le réseau social (un média que les jeunes indélicats étaient susceptibles de consulter), avec un avertissement : si un troisième « squat » venait à se produire, ce serait plainte à la gendarmerie et refus d’accès au cinéma. Car les auteurs (ils étaient 3 au mois d’août) ont pu être identifiés grâce aux caméras de surveillance du cinéma : des jeunes qui, après avoir assisté à la séance de leur choix, se cachent pour rester enfermés dans l’une des salles. « Bien sûr, maintenant, le soir, on fait plus attention, mais on ne peut pas non plus tout voir » admet Myriam Zemour. Ces spectateurs indélicats avaient laissé un petit mot la première fois, n’ont rien vandalisé la seconde. Encore heureux…