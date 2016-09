Marmande Un petit geste en faveur des femmes en difficulté

C’est à l’initiative du Lions Marmande-Tonneins Roc de Garonne que se déroule en ce moment et jusqu’à ce soir 18h une action en faveur des femmes en difficulté, et plus précisément de l’association «Solid’ent’elles». Outre des soins et du bien-être proposé par l’institut Mille et Soins tenu par Hadda Bolzon et pour lequel il était demandé de réserver (la recette allant pour le Lions), on retrouve aux fourneaux Carol Andrieux qui donne de son temps pour proposer des crêpes à la noisette dont le bénéfice ira directement en faveur du Lions là aussi. C’est en haut de la rue de la République, en face du Lion d’Or.