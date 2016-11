Éric Maslen est citoyen britannique et vit à Saint-Michel-de-Lapujade depuis une douzaine d’années. Il aime la France et les Français, le vin et la gastronomie. Il a ses réseaux d’amis et ne voit aucune raison de repartir vivre en Angleterre. D’ailleurs, les citoyens français de Saint-Michel-de-Lapujade le lui rendent bien. Tant et si bien qu’Éric Maslen, peintre reconnu, vient d’offrir à la commune un tableau.

Des remerciements avant tout

Éric Maslen a eu l’occasion d’apprécier à maintes reprises la gentillesse des Lapujadais. La barrière de la langue étant parfois un handicap surtout en matière de démarches administratives, l’aide des voisins et des élus devient indispensable.

C’est ainsi qu’Éric a trouvé des oreilles bienveillantes lors de circonstances difficiles avec le décès de son épouse, il y a trois ans. Il n’oublie pas et décide de remercier symboliquement les Lapujadais en offrant une œuvre qui leur est spécialement dédiée. Il peint à l’huile une représentation de la commune, avec ses deux églises, la faune, la vigne et l’élevage… et le taureau du voisin !

Lors d’une réception en mairie, en présence des amis et des conseillers municipaux, le maire Christian Malendit a remercié l’artiste citoyen britannique pour son geste et « pour son appartenance à part entière à la communauté locale, malgré le Brexit, malgré les affrontements rugbystiques… », rappelant que ce dernier avait déjà prêté son talent à la réalisation du logo de la commune. A noter que sur les 260 habitants, le village compte tout de même cinq familles anglaises.

A la découverte d’un artiste

Ce petit rassemblement est certainement l’occasion pour les Lapujadais de découvrir que derrière une silhouette -un visage des plus abordables- se cache un artiste. Après avoir vécu à Oxford, Éric Malsen a étudié le design au Walthamstow Technical College puis l’illustration et la conception à Saint-Martins.

Il travaille aussi dans divers organismes comme directeur artistique, expose aux États-Unis et en France, fait son propre one-man-show à Oxford et est membre de la « Society of Industrial and Designers ».

À la retraite en France, il poursuit son activité artistique et peint essentiellement à l’huile mais peut sculpter le bois. Il est membres des Artistes Pourpres sur la Dordogne et le Lot-et-Garonne avec qui il expose plusieurs fois par an et volontiers à la demande.

Nicole Latrille-Trani