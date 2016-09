Bordeaux Un pas de danse sous les dorures du Grand Palais

Danses de salon, rock, swing, tango, country, west coast, kizomba… Le 1er dimanche du mois, le temple bordelais de la danse ouvre ses salons pour accueillir les huit grands rendez-vous 2016/2017 de Dansons à l’Opéra.

Le dimanche 2 octobre, la deuxième saison de Dansons à l’Opéra débutera au Grand-Théâtre. De 14h à 18h30, les couples pourront danser sous les dorures et les magnifiques plafonds peints de l’un des plus beaux salons du bâtiment phare de l’Opéra National de Bordeaux.

Ce premier après midi de la saison 2016-2017 sera consacré aux danses de salon.

La coopération entre l’Opéra National de Bordeaux et l’association Danse Avec Nous (qui organise tous les étés “Dansons sur les Quais”) est reconduite sur des bases consolidées : le premier dimanche après midi de chaque mois d’octobre à mars, suivi de deux grandes soirées en avril et en juin.

Concerts, animations, shows de qualité… la variété des formes, des styles de danses et de musiques permettront d’ouvrir ces événements à un large public. Il n’est pas nécessaire de savoir danser pour goûter tout l’attrait du cadre et de l’ambiance, se poser quelques heures pour apprécier le lieu, la vue magnifique sur Bordeaux et les couples qui évoluent sur un plancher plus que centenaire.

Les shows mettront en valeur la danse ainsi que les activités de l’Opéra : Vanessa Feuillate, première danseuse, interprétera une Pièce Chorégraphique sur la musique de Camille Saint-Saëns. Un jeu permettra de gagner des places pour le ballet La Tempête à l’affiche début novembre.

2 octobre Danses de salon en partenariat avec la Fédération Française de Danse

6 novembre Rock Swing avec concert du groupe Les Charlaz

4 décembre Tango argentin

8 janvier Le Bal de l’Opéra des années 50 à nos jours avec concert

5 février West Coast Swing et Rock

5 mars Kizomba

Entrée 13 euros.