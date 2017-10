Un autre atelier de théâtre voit le jour à Marmande, à l’initiative de Paul Reulet et sous l’égide de l’association qu’il a créée tout récemment, La Cerisaie. Les cours – pour adultes dans un premier temps- se dérouleront au Petit Théâtre, le mercredi de 20h à 22h, à partir du 11 octobre. Comédien professionnel, metteur-en-scène, Paul Reulet s’attaque aujourd’hui au « professorat », car «j’ai envie de faire du théâtre dans son ensemble, récemment j’ai même fait de la régie!». Le théâtre est la grande passion du jeune marmandais, lui qui «a déjà donné des cours. J’ai commencé en 2012, en assistant Jean-Pierre Plazas et j’ai adoré ça!». Depuis, à Paris notamment, Paul a régulièrement donné des cours, ce qu’il fera donc désormais à Marmande: «J’utiliserai une méthode professionnelle adaptée pour les débutants. Il y aura la base, un travail très technique, avec une ouverture sur le réel métier d’acteur. Il s’agira de donner des clefs de jeu, ce qui permet de s’amuser encore davantage». Une représentation de fin d’année est d’ores et déjà prévue, tout comme l’organisation de stages.

Tarifs: 30€ par mois, début des cours le mercredi 11 octobre. Renseignements et inscriptions au 06.13.45.14.57.