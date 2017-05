« On parle de maintien à domicile des personnes dé- pendantes mais le chemin est encore long. La population est de plus en plus âgée et l’offre de services n’est pas suffisante ». Tel est le constat fait par le nouveau directeur du Centre de Soins du Réolais, Étienne Klein.

Qu’est-ce que le SAAD ?

Il existe le service de soins infirmiers ouvert à tout le monde pour les soins techniques, le service de soins infirmiers à domicile pour les plus de 60 ans, pour les soins d’hygiène et de confort à domicile et l’équipe spécialisée Alzheimer pour les maladies neurovégétatives. Au 1er juin prochain ouvre le SAAD, service complémentaire d’aide et d’accompagnement à domicile, avec des auxiliaires de vie et des aides à domicile. « Les bénéficiaires de tout âge nécessitent une aide dans l’accomplissement des actes dans le domaine de l’hygiène, pour effectuer des déplacements, dans l’entretien du logement ou encore dans l’aide à la gestion administrative » explique Étienne Klein, convaincu que le maintien à domicile est une réponse aux problèmes dus au vieillissement.

Autorisé par le conseil départemental après étude des besoins et chiffrage, le SAAD ouvre son fonctionnement avec trois personnes et envisage la création de 28 postes équivalents temps plein. Il sera pris en charge par Karine Jolles, responsable d’unité d’intervention sociale et diplômée d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement.

Et bientôt le guichet unique

Un service de plus et c’est souvent le manque de repères dans un dédale administratif. Pour remédier à cette question, le centre de soins du Réolais et son partenaire officiel, le CLIC (centre local d’information et de coordination) étudient pour 2018 la création d’un guichet unique où un seul interlocuteur accueillera et orientera les personnes en recherche d’aide et les familles. Il s’agira du SPASAD ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile.

À la demande de l’Agence Régionale de Santé, ces services sont en cours de labellisation. Le but est d’assurer au patient le maximum de sécurité en donnant aux professionnels des moyens de communiquer entre eux rapidement via des documents uniformes et informatisés, des applications sur portables pour une relation directe auprès de tous les intervenants, de la Caisse d’Allocations Familiales à l’organisme de tutelles en passant par le centre médical et autres administrations.