L’Association Culturelle Meilhanaise, ACM, a présenté le programme de son festival estival, qui aura lieu les 9 et 10 juin. Avec un retour affiché vers la littérature et les livres, après une année axée autour des arts de la rue : ChapitÔtertre, en 2016, n’a pas connu le succès espéré, il ne sera donc pas renouvelé sur les hauteurs du Tertre.

Philippe Pasquet, après une pause de deux années, a repris les rênes de l’association créée en 2007. Sous sa houlette, et avec toujours une équipe de bénévoles passionnés, c’est donc « Saveur des mots » qui a été mis sur pied, toujours en lien avec le projet scolaire « Quand on rencontre un livre ».

Scolaire

Mais c’est toujours en deux temps que la programmation de ce nouveau festival se divisera : vendredi 9 juin, les quatre classes ayant participé à « Quand on rencontre un livre » restitueront le travail réalisé depuis le mois d’octobre, lors d’une soirée festive, et ouverte à tous ; samedi 10 juin, ateliers et spectacles rythmeront la journée pour le grand public.

Mais revenons d’abord à la genèse de cette forte envie de festival à Meilhan, avec le projet pédagogique « Quand on rencontre un livre ». Cette année, quatre classes d’écoles du Val de Garonne (Couthures, Marmande, Sainte-Marthe et Calonges) ont pu bénéficier d’un parcours artistique et culturel, grâce notamment aux partenariats que Meilhan sait nouer avec bonheur. On pense en particulier aux liens créés avec Kit Culture, l’organisatrice du festival de Fourques « La BD est dans le pré ». Et c’est grâce à Kit Culture qu’une autre passerelle sera montée au début du mois de juin : le festival meilhanais aura lieu en même temps que le marmandais « Lire au jardin » (10 et 11 juin), avec la venue d’un « auteur jeunesse » à succès, Hubert Ben Kemoun.

Une autre belle rencontre en perspective pour les enfants, qui auront déjà travaillé avec d’autres artistes, comme par exemple les bambins de l’école de Couthures qui ont écrit des paroles de chansons avec Cédric Moulié. Car le thème de l’édition 2016-2017 de « Quand on rencontre un livre » était écriture et musique : Couthures a écrit des chansons avec le jeune artiste déjà connu et reconnu ; Sainte-Marthe a réalisé un travail sur la BD ; Edouard-Herriot (Marmande) et Calonges créent un projet avec Hubert Ben Kemoun. « Et chacune des quatre classes va bénéficier de l’intervention qui s’est déroulée dans les autres classes » précise le directeur de l’école de Couthures, Emmanuel Hayotte. Avec de beaux souvenirs en perspective, que les enfants partageront avec plaisir le 9 juin…

10 juin, grand public

Samedi 10 juin, place à la journée grand public, « dans un esprit familial » insiste Philippe Pasquet.

Les animations proposées, à partir de 15h, seront en effet destinées aux petits comme aux grands : des ateliers (les mots enchantés par Cédric Moulié, flash mob avec Meilhan en Forme, la fresque des mots avec Mickaëlle Delamé, maximes et dictons par l’ACM, contes en mots) ; à 17h30, balade découverte du village animé par Georges Lot (gratuit) ; à 18h, les enfants de Couthures chanteront avec Cédric Moulié ; à 19h, apéritif animé par « Les Mots Divins », une dégustation de vin à l’aveugle et une improvisation théâtrale de la compagnie Rosemonde ; à 10h, repas de terroir ou petite restauration ; 20h30, concert de Cédric Moulié avec son Trio des Moustikaires ; 21h30, concert du duo Betty Blues ; 22h30, spectacle de feu. Par ailleurs, la bibliothèque présentera, du 12 mai au 30 juin, une exposition baptisée « Les mots d’amour ». L’entrée au festival, le samedi, sera payante : ateliers + spectacles à 8€ pour les adultes, gratuite pour les moins de 12 ans ; ateliers + spectacles + repas du terroir 18€ pour les adultes, 8€ pour les moins de 12 ans.

Les réservations pour « Saveur des mots » (9 et 10 juin), sont ouvertes, tél. : 06.16.24.39.72