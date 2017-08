« Soirée 47 », tel est le nom de ce nouveau festival de musique et d’art qui se déroulera attention, les dimanche 27 et lundi 28 août, dans le petit village transformé en une scène vivante.

Musique et spectacles

Ce festival est monté par deux professionnels du monde de la musique : Manu Feramus, gérant du Studio la Tour (production et DJ), de Monteton, et Les Ryder, ancien DJ dont les prestations l’ont conduit aux quatre coins du monde. Ce dernier est originaire de Liverpool mais est installé depuis trois ans à La Sauvetat du Dropt. De leur rencontre est né ce festival «Soirée 47». Ce sera le premier festival de DJ’s et de groupes de classe internationale, les deux lascars ayant un carnet d’adresses bien fourni. Manu Feramus s’est fait un nom comme batteur de Renan Luce (Les Voisines, Monsieur Marcel, La Lettre…), Lys Ryder comme DJ ayant sévi aux Etats-Unis, en Australie etc…

Les Ryder a été conquis par le site de Monteton: « Vous avez une richesse inouïe avec ces si jolis petits villages. Il faut les faire vivre. Ce festival doit y contribuer » avoue-t-il. Des ateliers multiples seront proposés pour adultes et enfants : chants, danses, cirque avec Bastid’Art, yoga, massages, vélos électriques de Rebecca Tucker, compris dans le forfait pass. Des navettes taxis sont proposées (par Cécile Gauthier) qui amèneront les festivaliers de Marmande, Miramont, Eymet, Duras.

Dimanche 27 et lundi 28 août. Pass 1 jour: 30€, 2 jours: 49€. Réservation sur le site www.soiree47.com.

Restauration, camping gratuit avec douches à la salle des fêtes. Les ateliers sont compris dans le pass.

Michel Pradeau