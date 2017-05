Alors qu’ils venaient de retrouver la Fédérale 3, les Blayais ont vécu une saison pour le moins compliquée. Bons derniers, à quatorze points du neuvième, ils n’ont gagné que deux rencontres au cours de l’exercice et accumulé des défaites rageantes malgré des prestations dignes d’intérêt. Comme souvent en pareil cas, ce sont les entraîneurs qui ont fait les frais de ce raté et c’est donc un nouveau duo qui sera à la tête de l’équipe pour la saison à venir.

“Viser le haut de tableau dans les trois ans”

La réforme du championnat étant passé par là, le club restera donc en Fédérale 3 mais avec Manu Lagarde et Mounir Brini à sa tête, les deux hommes ayant un préparateur physique à leur côté. “Le projet est ambitieux, précise Manu Lagarde en provenance du Stade Foyen, et prévoit de viser le haut de tableau dans les trois ans. Il va falloir travailler sur la confiance après cette saison compliquée et bien sûr faire en sorte de renforcer l’équipe. Mounir [Brini] et moi y travaillons en espérant ramener les Blayais égarés ici ou là puis en attirant cinq à six joueurs de niveau supérieur.”

Les deux nouveaux coachs se connaissent bien, eux qui ont porté ensemble voici quelques saisons les couleurs de Lormont. Il leur reste à enclencher une dynamique.