Jean Marc Le Pilouer est boucher depuis plus 40 ans et il vient de rouvrir l’ancienne boucherie Pujos située au 6, place du marché à Grignols. :

« Dans la famille la boucherie cela nous connaît, argumente-t-il. Je suis fils, petit fils et arrière petit fils de boucher. Tout mon parcours professionnel a été dans la boucherie et mon frère qui a une boucherie à Langon, m’a convaincu de venir m’installer en Sud-Gironde. J’ai 56 ans et c’est le moment pour moi d’être mon propre patron. »

La boucherie est ouverte du mardi au dimanche, tous les matins de 7h à 12h30 et les mardis, vendredis et samedis après-midi de 15h30 à 19h.