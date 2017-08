De lui à Marmande, on ne se souvient que du jeune homme grand, élancé, doué pour le foot. Il fut d’ailleurs l’un des élèves qui étrenna la première promotion de sport-études à Miramont-de-Guyenne et a joué au FC Marmande, mais aussi à La Réole. Au Gabon, il n’a jamais lâché le foot, devenant même le président du club de Bitam, sa ville. C’est lui qui est à l’origine de la venue d’André Poko (formé à Bitam) aux Girondins de Bordeaux, avec Gernot Rohr, sélectionneur du Gabon et ancienne figure emblématique des Girondins.

La politique à l’âge de 26 ans

Natif de Bordeaux mais ayant grandi à Mongauzy, Patrick Eyogo est aussi le frère de Nathalie, ancienne Miss Aquitaine en 1986 et 5ème dauphine Miss France, dont beaucoup se souviennent encore à Marmande. Patrick a fait un passage au lycée de la Compassion à Marmande avant de partir pour le Gabon rejoindre son père. Son bac D en poche, il poursuit ses études supérieures à Paris, dans la comptabilité et reviendra au Gabon pour s’installer comme expert-comptable. Il a passé dix ans dans le célèbre cabinet Ernst & Young avant de devenir directeur adjoint de La Poste au Gabon. Sa carrière politique démarre à l’âge de 26 ans, «je faisais partie de ceux qui travaillent en back office derrière l’opposant au président Bongo, André Mba Obame». Il était le directeur de campagne du candidat lors de l’élection contestée de 2009 qui provoqua des émeutes meurtrières. Homme fort du du parti d’union nationale (UN), Patrick Eyogo s’est présenté aux élections législatives de Bitam en août 2015, battant le ministre local et versant du même coup dans l’opposition à Ali Bongo. Sa cote est allée crescendo, «la presse s’est intéressées à moi, elle voulait en savoir plus sur moi qui n’avait aucune notoriété politique». Mais Patrick Eyogo incarne le renouveau de la politique gabonnaise. Il se veut un député d’ouverture, tout ce que Ali Bongo veut pour sa nouvelle équipe gouvernementale. C’est ainsi que lundi, le premier ministre Issozet-Ngondé a nommé Patrick Eyogo ministre de l’eau et de l’énergie. Ce jeudi il assistait à son premier conseil des ministres.

Michel Pradeau