C’est une image à la fois très belle mais aussi insolite. Samedi 7 octobre, le maire, Yves d’Amécourt, célébrait le mariage entre Sébastien Gonthier et Nele Werner. Le premier est Sauveterrien alors que la seconde vient de Sottrum, dans la Basse Saxe, en Allemagne. Mais quel a été le déclic entre les deux mariés ? C’est très simple ! C’est le jumelage qui existe depuis très longtemps entre les deux villes.

Une soirée déclenche la rencontre

Les futurs époux se sont rencontrés il y a presque dix ans, à Saint-Sulpice-de-Pommiers, lors d’une soirée de clôture de la visite de la délégation allemande à Sauveterre-de-Guyenne. Grâce à cette rencontre et à cette soirée organisée par le comité de jumelage, les deux protagonistes vont se revoir, d’abord en Allemagne, puis en France.

Au final, quelques années plus tard, c’est Nele qui décida de quitter Sottrum pour venir s’installer dans la bastide, avec Sébastien. Un mariage qui montre l’efficacité et l’utilité des jumelages entre pays. À quand un mariage entre une Sauveterrienne et un habitant d’Olite, en Espagne, ou d’Hadchit, au Liban ?