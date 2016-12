Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La brume qui tombait en fines gouttelettes aura-t-elle refroidi l’ardeur des marmandais? Il n’y avait pas vraiment une occupation exceptionnelle côté exposants, très moyenne côté consommateurs. Mais, à l’approche du réveillon de Noël et des des grandes tables familiales, il fallait bien se procurer les produits à cuisiner; Et là, les commerçants ont tous très bien travaillé. Noël oblige, il y avait une ambiance festive avec des pères Noël joueurs de musique et tout un stand proposé par le magasin de jouets «Domino» de la rue de la Libération. Les animations se poursuivent toute l’après-midi, place Clemenceau, square de Verdun.