Installé route de Bordeaux depuis 2005, le magasin Lidl est actuellement fermé pour cause de travaux. Le projet est conséquent : « Lidl est en phase de changement d’image de marque. Cela passe par des rénovations, agrandissement, etc. Le magasin de Tonneins étant en évolution, on a estimé que c’était le moment » explique Lionel Dalvise, développeur immobilier pour Lidl.

Améliorer le confort de travail, et d’achat

Dans le cas de Tonneins, l’ancien bâtiment va être entièrement rasé, puis reconstruit. Ainsi ouvrira, selon les prévisions, le 22 février 2017, un Lidl nouvelle génération, le premier dans le département.

Le terrain de Lidl passera ainsi de 6.520m² à 9.982. Au niveau du bâtiment, la surface de vente va considérablement être agrandie. Actuellement de 915m² pour un bâtiment global de 1.200m², elle passera à 1.420m² pour un bâtiment de 2.420m².

Malgré cet agrandissement, pas de références produits en plus, « Lidl Tonneins avait déjà la gamme complète de nos produits ». En revanche, ils seront agencés différemment, les allées seront plus larges, les rayonnages moins haut, etc. « nous souhaitons apporter un confort d’achat à nos clients ». Un confort aussi pour les employés. En effet, tout sera optimisé pour diminuer le nombre d’allers retours. Par exemple, les fourneaux se situeront juste derrière le présentoir à pain, plutôt que dans la réserve.