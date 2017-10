La soirée s’est mal terminée cette nuit au TNT où une bagarre a éclaté alors que tout le monde quittait la discothèque en vue de sa fermeture. Trois hommes sont sortis d’une voiture garée devant l’entrée et s’en sont pris à un groupe de personnes. Tous trois sont ensuite rapidement remontés dans leur automobile et ont foncé sur la foule. La plupart ont pu l’éviter, deux ont été légèrement blessés mais un jeune a été percuté de plein fouet. Selon les témoins, les auteurs de cet accident sans doute pris de remords et vu la gravité des faits ont fait demi-tour et ont embarqué le jeune blessé en disant «on l’amène à l’hôpital».

Selon le capitaine Eder, commandant de la brigade autonome de Marmande, il présenterait de graves blessures dont une fracture du crâne. PLusieurs plaintes étaient déposées ce dimanche dans la journée.