Une première bagarre à 5h

La soirée s’est mal terminée dans la nuit de samedi à dimanche, au TNT, où deux bagarres ont éclaté, quasiment aux aurores. Les bandes vidéo fournies par la direction de l’établissement ont été visionnées par la gendarmerie. Les faits sont maintenant plus clairs grâce aux 16 caméras installées dans et au dehors du TNT. Nous avons visionné le film. Deux affaires ont finalement émaillé cette soirée, mais deux affaires bien distinctes. La première s’est déroulée à 5h, à l’extérieur. La bagarre s’est déroulée hors champ des caméras puisque en dehors des limites de propriété de la boîte, sur le parking voisin. La vidéo est formelle. Il est 4h53, le jeune part en trombe vers les autres protagonistes de la bagarre mais pour une raison que nous livre un témoin: «Les plaques de la voiture, une Audi, ont été photographiées, ils étaient trois, ils s’en venaient donc pour prendre le téléphone de notre amie. L’un d’eux a même posé son blouson et venait vers nous dans l’intention de se battre, c’est pour nous défendre qu’il a bondi vers eux». Le jeune a été soutenu par un videur de la discothèque en attendant qu’arrivent les pompiers à 5h15 précises. Il présente donc une fracture du crâne à la suite des coups qui l’ont projeté au sol. Mais contrairement aux rumeurs qui ont gonflé, il a bien été hospitalisé par les pompiers. On le voit monter dans l’ambulance.

Une seconde altercation à 6h30

Une seconde altercation a eu lieu mais à 6h30. C’est là que la voiture entre en ligne de compte. La discothèque ferme. Les derniers jeunes sont dehors, ils s’organisent pour rentrer, dans l’attente de voitures ou de taxis. Ils sont une vingtaine environ, par groupes épars. Une BMW série 1 bleue métallisée sort du parking Nord et fonce non pas sur un groupe comme il a été stipulé mais délibérément sur une personne, celle-là même qui, quelques minutes plus tôt est partie en courant en découdre sur le parking d’à côté, en dehors du champ des caméras. Par chance, le jeune de 22 ans percuté par l’auto s’en tire avec quelques hématomes et 8 jours d’ITT. Une fille qui a vu la scène témoigne: «J’étais dos au parking, j’entends un moteur qui s’emballe, je vois le véhicule foncer sur nous, une BMW. J’ai eu le temps d’écarter ma copine et j’ai vu un jeune costaud se faire percuter par la voiture. J’étais en état de choc, je me suis rendue aux urgences». On voit clairement la voiture foncer à l’écran foncer mais sur sa cible mais on le voit donner un coup de volant. S’il l’avait pris de face, il ne lui aurait laissé aucune chance et se serait sans doute encastré dans le mur de la discothèque…

L’amalgame a pu être fait entre ces deux affaires. Ce qui est sûr, c’est que la gendarmerie est mobilisée et continue d’auditionner des témoins. Les bandes vidéos et les éléments de signalisation du véhicule permettront d’avancer dans cette enquête. Sur les bagarres, les images mettent hors de cause la discothèque.