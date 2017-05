À l’origine de cet îlot de céréales bio, il s’agit d’un couple originaire du sud-ouest dont les familles sont déjà dans l’agriculture raisonnée. Éric et Marie-Lise Berjon se sont installés à Blasimon pour y cultiver des céréales. Après réflexion et quelques aménagements, ils décident de passer en bio pour le respect de la terre et de la plante, et non pour suivre une mode émergente de l’époque.

Malgré des débuts laborieux et difficiles il y a un peu plus de trente ans, le couple sud girondin a toujours souhaité enrichir la terre de façon naturelle, sans engrais, en la laissant se régénérer. Les parcelles changent de culture chaque année sur des cycles de cinq ans et les plantations successives sont complémentaires et visent à ne pas appauvrir les sols.

Un domaine de 110 hectares

Avec une terre qui redevient saine, il faut retrouver des graines de plants anciens qui correspondent au climat de la région et y poussent naturellement sans arrosages abondants et pratiquement sans traitement. Le problème des semences est depuis parfaitement maîtrisé.

Chaque année, les graines d’une parcelle choisie sont conservées pour la reproduction et bénéficient de l’apport d’autres semences échangées à d’autres agriculteurs bio pour éviter la dégénérescence et tenter de retrouver les mélanges de céréales anciens qui se passaient de traitement. Séduisant sur le papier, ce type de culture a des rendements de 50 à 70% inférieurs à ceux de l’agriculture intensive et n’est que peu apprécié par l’industrie agroalimentaire. Pour faire vivre ce domaine, Éric et Marie-Lise Berjon transforment les produits du domaine et les vendent directement.

Moulins et pressoirs à vis

Pour les grains (épeautre, blé, seigle et sarrasin), on utilise des moulins de type Astrié qui permettent plusieurs moutures très précises de farine suivant leur usage et le goût des consommateurs. Pour le tournesol et le colza, ce sont des pressoirs à vis sans fin qui extraient en une seule pression à froid et sans aucun adjuvant une huile très pure et très riche, les restes (le tourteau) étant destiné à l’alimentation animale.

En visitant l’exploitation Berjon, on trouve des silos pour les grains, des containers pour l’huile, des zones de stockage mais on constate une absence totale de produits chimiques tels qu’insecticide ou désherbant. Concession à la modernité, le désherbage est fait par une rampe de 12 mètres derrière un tracteur qui griffe le sol pour retirer les mauvaises herbes et aérer les cultures.

Devant le succès de ses huiles et farines, la ferme Berjon cultive et vend aussi de l’orge, des graines de soja et des lentilles vertes. Tous les produits Berjon ainsi que d’autres produits 100% bios sont regroupés dans une agréable boutique au milieu de l’exploitation, l’adresse est maintenant bien connue et c’est pratiquement le quart de la production qui est vendu par ce canal, à des prix très voisins de ceux des commerces classiques.

Patrick Marichal