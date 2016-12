En juin 2016 Michel de Séguins a sillonné la région du sauternais afin de représenter les 27 châteaux crus classés en 1855. « J’étais dans la région et j’avais une semaine à perdre, cela a été intense de faire d’un seul jet les dessins. Tous les châteaux m’ont reçu avec sympathie et ont donné leur accord afin que je puisse légender chaque dessin avec le nom déposé » déclare Michel de Séguins, illustrateur originaire d’Uzès. Il édite son premier livre de « Dessins en Saumurois » à la sanguine à l’âge de 19 ans sur les maisons de Saumur et les belles demeures des environs, puis publie « Dessins Parisiens » le 8e et 9e arrondissement, enfin « Dessins Nîmois ». En reprenant un des ateliers de lithographie les plus anciens de Paris, il se met au service d’artistes contemporains comme Chu the Chung, Pincemin, Loustal… pour éditer et imprimer de magnifiques lithographies dans un atelier qu’avait fréquenté Toulouse Lautrec. Les dessins faits à la mine de plomb ou dessinés à la sanguine représentent l’essence de chacun des châteaux. « Les dessins seront réunis très prochainement dans un livre, avec 27 planches, dans une jolie édition » et pour la première fois un ensemble complet d’iconographies, avec la totalité de ces 27 châteaux, Crus Classés en 1855 de Sauternes et Barsac.