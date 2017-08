L’enfer. C’est probablement ce qui attend le promu agenais, samedi (coup d’envoi à 18h) sur la pelouse du Montpellier Hérault rugby, en ouverture de la saison de Top 14.

Dans l’Hérault, les Lot-et-Garonnais vont affronter l’une des équipes les plus régulières de l’élite et probablement la plus impressionnante en terme d’engagement athlétique. Les supporters agenais se souviennent de la démonstration de puissance des Montpelliérains sur la pelouse d’Armandie, il y a deux ans, lors de la dernière saison de Top 14 du SU Agen.

Sans doute le groupe agenais est-il plus structuré qu’à l’époque, plus solide et expérimenté aussi – les arrivées du talooneur Facundo Bosch, du 2e ligne Leandro Cedaro et du 3e ligne Akapusi Qera se comprennent en ce sens – mais le défi reste spectaculaire. Il est sans doute raisonnable de ne rien attendre en terme comptable de ce baptême du feu.

A défaut d’ouvrir leur compteur points, les joueurs de Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper devront, a minima, témoigner de leur faculté à ne pas perdre pied dans la tempête. C’est aussi à cette aune que les supporters jugeront de leurs chances à relever le pari du maintien alors que tous les observateurs les vouent déjà à la dernière place du Top 14.

Pour ce déplacement, le staff a retenu un groupe de 27 joueurs, dans lequel ne figurent pas le centre Sam Vaka et le 3e ligne Marko Kotze, blessés lors du dernier match de préparation à La Rochelle.

Les affiches de la 1e journée de Top 14

Le groupe agenais pour Montpellier :



Avants : Phelipponneau – Bethune – Bosch – Jammes – Akhobadze – Ryan – Tufele – Marchois – Cedaro – Murday – Farre – Miquel – Erbani – Qera – Muarua – Tanga.

Trois-quarts : Januarie – Verdu – Russell – Mc Intyre – Salawa – Tilsley – Sadie – Heriteau – Mchedlidze – Lamoulie – Denos.