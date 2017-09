Comme chaque année, le centre communal d’action sociale et la ville de Marmande s’associent à l’opération nationale baptisée «Semaine bleue», avec des actions dédiées en particulier aux seniors mais qui, en même temps, mettent en lumière le dynamisme de ces mêmes seniors. Elle aura lieu du 2 au 8 octobre, avec des animations toujours aussi nombreuses. Mais, nouveauté pour cette édition 2017, un forum ayant pour thème «Pour une retraite active» sera proposé en introduction de cette semaine particulière: rendez-vous le vendredi 29 septembre, à l’Espace-Expo.

Une première, le 29 septembre

«L’intérêt de ce forum est de mettre en lien les associations marmandaises et les seniors afin que ces derniers puissent s’engager dans certaines activités pour éviter l’isolement et favoriser un bien-vieillir en stimulant leurs capacités physiques et intellectuelles» précisent les organisateurs. «Nous comptons, de plus, la présence d’un bus numérique dont l’objectif est de lutter contre la fracture numérique en proposant des ateliers d’informatique».

Ainsi, vendredi 29 septembre, ce Forum se déroulera de 9h30 à 18h, à l’Espace-Expo, son entrée sera gratuite. Tout au long de la journée, rencontres et découvertes des différents exposants, avec accueil assuré par le Conseil des Sages et buvette tenue par les clubs seniors de la ville. De nombreuses associations marmandaises ont répondu présent pour cette première, qui sera ponctuée de deux conférences: 10h, «Préservez votre capital santé» par l’ASEPT (association santé éducation et prévention sur les territoires); 14h30, «On ne naît pas seul, on le devient», par Jean-Jacques Amyot, directeur de l’OAREIL (office aquitain de recherche, d’étude, d’information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées).

Le programme de la Semaine bleue

Lundi 2 octobre: 15h, marche bleue et rando cycliste.

Mardi 3: sortie au Château Bois Beaulieu pour la visite du vignoble, un repas dans une ferme et la visite d’une exploitation de spiruline (25€).

Mercredi 5: mini-Olymiades intergénérationnelles au centre de loisirs.

Jeudi 5: visite de l’Ostau Marmandès, rue Labat (3€).

Vendredi 6: 14h-17, thé dansant de clôture à l’Espace-Expo, avec concours de danse amateur.

Samedi 7: 14h, loto interclubs, à la salle d’animation de la résidence des Glycines.

Un goûter clôturera chaque journée d’animation.