Samedi 20 mai, les murs du lycée Jean Renou vont vibrer. Et ce ne seront pas les voix des professeurs qui en seront la cause mais la troisième édition du Printemps de la Musique Lycéenne. Organisée sur le complexe de Lévite puis au foyer rural de Fontet, le festival créé par les lycéens de La Réole se déroulera cette fois dans la cour de Jean Renou.

Les Scènes Croisées s’invitent

Comme l’an dernier, en partenariat avec la Rock School Barbey et l’IDDAC, le festival sera l’occasion de déterminer un finaliste des Scènes Croisées. Trois groupes -Marble Juice, Clem puis Brodcasters- vont se succéder. L’un d’eux aura la chance de poursuivre l’aventure et de jouer sur la scène bordelaise durant la rentrée scolaire prochaine. Mais ce n’est pas tout, car au-delà du tremplin, quatre groupes et un DJ vont se partager la scène durant toute la soirée.

Ces groupes, locaux, sont des projets d’anciens ou actuels lycéens de Jean Renou et des alentours. Ainsi, Groov’in, The Anyone, Unduties, Helios’Stone et Bass Toss vont se relayer dans des genres musicaux très différents. Et les enceintes, allumées dès 18h, vont résonner jusqu’à 00h30. Restauration et buvette (sans alcool) seront sur place. L’entrée est libre. Contact : lepreintempsdelamusique@gmail.com.