S’il a choisi de postuler à la direction de la Cave du Marmandais, «c’est parce que dans notre milieu tout se sait, on a tôt fait de glaner des informations. Celles qui me remontaient de la Cave du Marmandais étaient bonnes» déclare Bertrand Chérel, le nouveau directeur qui remplace Paul Caris, une étoile filante dans la sphère viticole marmandaise. Et il en va de même du côté de la direction de la Cave qui voulait «toucher» un bon directeur, quelqu’un qui sache poursuivre avantageusement l’excellent travail initié par Frédéric Costella. Bertrand Chérel présente le profil d’un expert un petit peu en tout. Oenologue de formation, il a forgé son expérience un peu partout dans le monde, Etats-Unis, Hongrie, Chili, quelques beaux châteaux en Pauillac et en Champagne, avant de prendre la direction de trois coopératives, dans le Châblis, en Languedoc et aujourd’hui à Marmande. «Le milieu de la coopération est celui qui me convient le mieux. Les salariés et adhérents à la cave ont cet esprit de solidarité, j’aime quand il est fait de rapports simples et francs et dans cet esprit d’entreprendre ensemble» affirme-t-il.

