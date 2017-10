Le dessinateur de bandes dessinées Thierry Murat sera à la médiathèque de Saint-Symphorien vendredi 13 octobre à 18h pour une rencontre à propos de son travail et de son expérience dans son domaine de prédilection. L’auteur a publié dans les éditions du Rouergue ainsi qu’à Futuropolis dans le cadre d’albums jeunesse mais aussi pour les adultes, sans oublier les éditions Delcourt chez qui il a publié son premier roman graphique.

Dessin et graphisme

Aujourd’hui, Thierry Murat vit et travaille dans un petit village des Landes de Gascogne et partage son temps entre le design graphique et la bande dessinée. Depuis 2010, il publie essentiellement aux éditions Futuropolis des romains graphiques au dessin impressionniste teinté d’ambiances cinématographiques et contemplatives.

Ce vendredi, ce sera l’occasion de rencontrer cet artiste et de découvrir son oeuvre, à la fois puissante, généreuse, sensible et engagée. Avant la rencontre, présentation par Lucie Braud.