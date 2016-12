La loi Solidarité Rurale Urbaine (SRU) prévoit que chaque commune atteigne le seuil des 20% de logements sociaux. Or à Marmande, on est loin du compte. Il manque 538 logements pour rentrer dans les clous, à défaut de quoi la ville ne se verra pas verser la subvention de 310.000€ et se verra frapper de pénalité: 75.000€. Ce qui a le don d’agacer Daniel Benquet qui voit là une contradiction entre les efforts déployés d’un côté par l’Etat dans le cadre de la politique sociale prioritaire pour le quartier Baylac-Gravette et la volonté de la ville d’obtenir le label «ville sociale 2017», notamment autour de ce centre social municipal qui verra le jour à la maison de quartier de la Gravette.

C’est à lire dans Le Républicain, en vente en kiosques

Ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne