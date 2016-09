Monségur Un concert pour la bonne cause

L’association des “Vendanges de l’Espoir“, qui vient en aide aux enfants malades et handicapés, organise pour la troisième fois depuis sa création, un grand concert des années 80.

De nombreuses stars se produiront sur scène vendredi 9 septembre au stade municipal de Monségur, à partir de 21h et chanteront leurs plus grands tubes accompagnés de choristes et d’un orchestre.

Au programme de la soirée : Plastic Bertrand, Phil Barney, Sacha de Début de Soirée, Alain Llorca (ex-Gold), Jean-Pierre Morgand, Joniece Jamison, Pedro Castano (Macarena) et Philippe Cataldo.

Réservations au Bureau d’information touristique et également au Carrefour Contact de Monségur ou aussi sur internet : www.box.fr/www.ticketnet. fr ou www.francebillet.com Tarif concert : 20€, gratuit pour les moins de 12 ans.