Les compteurs Linky doivent remplacer les anciens compteurs électriques, la programmation de ces changements vient de commencer sur Marmande et les agents de la société 5com, mandatée par Enedis pour effectuer les changements, vont trouver des réticences sur Marmande . Un collectif «anti-Linky» s’est mobilisé ce matin à 8h pour empêcher l’agent d’effectuer sa mission. La raison? Le principe de précaution sur les effets de ce compteur sur la santé et sur la vie privée des usagers. «La personne qui habite rue des Anges est souffrante et s’inquiète de voir ce compteur chez elle. Nous nous sommes mobilisés pour empêcher que soit posé ce compteur Linky» explique Michel Céruti, consiller municipal de Marmande et secrétaire de l’ADECR 47 (association départementale des élus communistes et républicains de Lot-et-Garonne).

La gestion à distance et numérisée prévue par ce compteur Linky, ne réunit pas selon eux toutes les garanties de sécurité. «Le conseil municipal de Marmande s’est prononcé à l’unanimité pour demander une expertise indépendante avant l’installation des compteurs. EDF/Enédis n’en tient pas compte et engage ses travaux de remplacement des compteurs. C’est inadmissible parce que Enedis n’a jamais demandé aux usagers l’autorisation de transmission de leurs données personnelles. Le compteur Linky est appelé à ld’autres missions que le simple relevé de consommations pour l’établissement de la facture. Il sera un outil marketing permettant à tous types d’entreprises de faire des propositions commerciales ciblées à partir des informations de consommation; Le président d’EDF/Enedis a d’ailleurs récemment expliqué que son entreprise est un opérateur BigData qui gèrera bientôt 35 millions de capteurs» explique Michel Céruti. L’agent est reparti comme il était venu, non sans avoir procédé à la rédaction d’une lettre pour mentionner ce refus d’installation.