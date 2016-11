Marmande Un collégien gravement blessé après avoir été renversé par une voiture

Alors que son père venait de le déposer devant le collège Jean-Moulin, un jeune élèves de 12 ans, en 6e, a été percuté par une voiture rue Jean-Mermoz.

L’accident s’est produit alors que l’enfant traversait sur le passage piéton. Une voiture, qui circulait en direction de Carpète, n’a pu l’éviter et l’a percuté de plein fouet, sous les yeux de son père.

Un choc violent

« J’ai entendu un grand bruit depuis mon bureau. J’ai tout de suite compris que le choc avait été d’une grande violence », témoigne Philippe Nicolon, principal du collège Jean-Moulin. L’adjointe de gestion a appelé les secours quelques secondes plus tard. « Le SAMU et les pompiers sont arrivés très rapidement sur place », détaille le principal.

Alors que le personnel surveillant a bloqué la circulation, l’infirmière de l’établissement et une mère d’élève travaillant également dans le milieu médical, ont apporté les premiers secours à l’enfant. « Elles l’ont couvert, l’ont mis en position latérale de sécurité et lui ont parlé. »

Transporté à Bordeaux

Grièvement blessé, l’enfant a été ensuite transporté au CHIC de Marmande avant d’être transféré à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux.

Le conducteur, choqué par l’accident, sera convoqué ultérieurement par la gendarmerie.

Un dispositif d’écoute a été mis en place pour le personnel et les élèves du collège.