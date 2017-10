Le Collectif des usagers de la Filhole a été créé en juin dernier, en toute discrétion, mais Jean-Pierre Marchand, conseiller municipal, l’assure : « Il n’est pas fermé du tout ! ». Il n’a toutefois pas pris une forme associative, « comme ça, personne n’est au-dessus des autres ».

Une association avait été créée pour la Filhole, mais l’expérience s’étant mal terminée, la mairie veut repartir sur de nouvelles bases, tout en assurant que ce collectif est « indépendant de la mairie. Il se veut une force de proposition. Nous laissons faire ces bénévoles, qui nous proposeront des actions, et après, la mairie dira si c’est possible ou pas, d’un point de vue juridique mais aussi budgétaire. Pour que ça fonctionne, il faut qu’il y ait une certaine liberté, et je pense que ça va fonctionner ».

Pour l’heure, les personnes qui le composent sont de grands connaisseurs de la Filhole, des utilisateurs réguliers, prêts à s’engager pour améliorer encore davantage cette pépite de Marmande.

Parmi eux, plusieurs membres du Conseil des Sages qui ont distribué, à plusieurs reprises, un questionnaire afin de mieux connaître les avis, les usages et les envies des Marmandais. 130 documents ont été collectés, place maintenant à l’analyse !

Les idées seront réparties dans cinq grands domaines, avec un objectif affiché : « Apporter de l’amélioration et faire vivre ce site formidable. Avec la Filhole, nous avons un potentiel énorme ! ». Alors, pourquoi pas des jardins partagés, des liaisons douces, ou encore des bancs rajoutés sur tout le site… Parce que la Filhole, c’est un peu le 11ème quartier de la ville, celui qui appartient à tous les Marmandais.

Renseignements auprès du service Vie citoyenne de la mairie.