Du 22 au 25 juin et du 24 au 26 octobre, des cérémonies se tiendront dans plusieurs communes girondines et landaises afin d’inaugurer un « chemin de mémoire » destiné à honorer les efforts des soldats venus d’outre-atlantique pour exploiter notre forêt durant la Première Guerre Mondiale.

Le jeudi 22 juin à 15h30, une cérémonie se déroulera à Captieux, près de la salle des fêtes et du château d’eau, en présence du sous-préfet de Langon, du président du Conseil départemental de la Gironde, du consul des USA à Bordeaux, une représentante des forces armées canadiennes ainsi que des détachements militaires des USA et du Canada. Sont également invités des détachements de l’Armée française, des sapeurs-pompiers et de la Gendarmerie Nationale.

Au cours de la Grande Guerre, le bois ouvragé sous toutes ses formes (planches, piquets, rondins, etc.) était une denrée stratégique pour les armées, que ce soient les troupes au front ou celles assurant la logistique. Il fut utilisé en particulier pour le soutènement des tranchées, la construction de baraquements, d’hôpitaux, d’entrepôts, l’aménagement de ports, la création de voies ferrées, de ponts, etc. mais aussi pour le chauffage, la confection de couchages et, malheureusement, pour la fabrication de cercueils.

La France ne pouvait pas satisfaire les besoins de toutes les armées alliées présentes sur son territoire et c’est ainsi que les contingents venus d’outre-mer se dotèrent en leur sein d’unités de sapeurs spécialisées dans l’exploitation de la forêt et le sciage du bois.

Plus de 12.000 hommes et officiers canadiens

Ainsi, le Canada, à la demande du gouvernement britannique, constitua le Corps Forestier Canadien. Ce sont plus de 12.000 hommes et officiers de ce corps qui servirent sur le sol français, parmi lesquels 4000 environ œuvrèrent, de 1917 à 1919, sur les communes d’Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Belin-Beliet, Biganos, Hourtin, Lanton, Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Lugos, Marcheprime, Mios (Gironde) et sur celles de Biscarrosse, Dax, Laluque, Léon, Lesperon et Parentis (Landes).

Les Canadiens s’implantèrent également à Talence (Gironde), où se trouvait en particulier un hôpital militaire.

De leur côté, les États-Unis d’Amérique mirent en place une organisation équivalente dès leur entrée en guerre, le 6 avril 1917.

5.000 Américains

Ils formèrent le 10th Engineers, englobé plus tard au sein du 20th Engineers, fort de plus de 18.000 hommes et officiers au moment de l’Armistice.

On estime qu’environ 5.000 hommes et officiers furent présents dans la forêt landaise à Arengosse, Aureilhan, Bias, Castets-des-Landes (où fut initialement implantée une unité britanique des Royal Engineers), Dax, Herm, Labrit, Mimizan, Mées, Pontenx-les-Forges, Sabres, Saint-Avit, Sainte-Eulalie-en-Born, Saint-Paul-les-Dax et Sore (Landes), à Captieux (Gironde) et à Houeillès (Lot-et-Garonne).

Il y eut aussi de nombreuses autres implantations de troupes américaines en Gironde, notamment à Bordeaux (état-major), Bassens (installations portuaires) et à Talence (hôpital). Après la guerre, un monument commémoratif fut érigé au Verdon-sur-Mer (Gironde) en hommage aux alliés américains.