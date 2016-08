Langon Un char de l'armée bloque la circulation en ville

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un char de l’armée dans le centre-v ille de Langon ? Ce n’est pas un canular.

Les riverains du cours du général Leclerc n’en croyaient pourtant pas leurs yeux, ce mardi en fin de matinée quand le convoi exceptionnel de l’armée, un char sur la remorque, s’est engagé dans l’artère étroite du centre-ville. Sans trop de surprise, le poids lourd a rencontré quelques difficultés quand il s’est agi de franchir le carrefour aménagé à hauteur de l’hôtel-restaurant Claude Darroze et qui dessert la place du général de Gaulle. “Le chauffeur s’y est pris à trois fois, commentent les clients en terrasse du Cochon volant, le restaurant voisin. Il a mis un bon quart d’heure pour passer. Il n’avait que quelques centimètres de marge de part et d’autre. Faut quand même le faire, manœuvrer un bahut pareil”.

Conséquence logique de l’opération : la circulation a été perturbée en centre-ville, un bouchon se formant à hauteur de la place Kennedy. La situation était revenue à la normale peu avant midi.

Y a pas à dire, c’est quand même autre chose qu’un pistolet à bouchon…

Parmi les témoins, quelques-uns ont eu le réflexe d’immortaliser la scène, à l’image d’André Augot, l’ancien maître d’hôtel de la maison Darroze. Avec ses amis, il commente la scène : “On en a vu des choses surprenantes dans le quartier mais on ne s’attendait à pas ça. Un camion de cette envergure ferait bien de passer ailleurs. On avait vu de belles américaines garées dans le coin, on pourra dire qu’on a vu un char de l’armée . “

Un autre philosophe sur la nature du convoi : ” Y a pas à dire, c’est quand même autre chose qu’un pistolet à bouchon…”