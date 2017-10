Marmande n’a, pour l’heure, la chance de voir arriver ce joli food truck que lors d’événements ponctuels, « mais je recherche un emplacement, pour le midi » nous confie Flavie Leduc, « il faut juste qu’il y ait un parking, et que ce soit sympa ! ». Son visage ne vous est pourtant pas inconnu ? Pour cause : il y a quelques années encore, Flavie était animatrice ! Flavie a changé de vie en 2016, et depuis, son Burger du coin essaime les places de villages, particulièrement en Sud-Gironde mais aussi à Cocumont, le vendredi soir, et bientôt à Sainte-Bazeille, le jeudi midi.

Lieux de vie

A Marmande, sa restauration rapide a connu un énorme succès lors de la soirée cinéma en plein air du mois d’août, sur la place Clemenceau. L’un des nombreux rendez-vous que Flavie et Kamran, le cuistot, honorent sur le territoire. En fait, Flavie a décidé de reprendre le volant du food truck « Le burger du coin » à la fin de l’année 2016 : « Il avait été créé par Sophie et Laurent en 2013, ils tournaient principalement en Sud-Gironde ». L’occasion qu’attendait Flavie est alors trop belle : elle, l’animatrice socio-culturelle, avait depuis quelque temps déjà envie de monter sa propre affaire. « Ma sœur élève des canards, qu’il fallait transformer. C’est aussi ce qui m’avait donné l’idée du projet d’allier restauration et animation des villages. C’est certain, je voulais rester en campagne ».

Flavie change de vie, démissionne de la fonction publique et embauche un vrai cuistot : « Kamaran a travaillé dans la restauration pendant 30 ans, et notamment au village vacances de Sauméjan : on s’est connu là-bas lorsque j’y ai été animatrice ».

L’affaire tourne déjà pas mal, et correspond tout à fait à la philosophie de Flavie : « Moi, j’ai grandi dans le bien-manger, ma sœur est paysanne, et dans mon entourage, j’ai plein d’amis qui font de bons produits, mais qu’il faut, encore une fois, valoriser. Et l’idée de faire un lieu de vie me plaît bien ». Et c’est bien le crédo de ce food truck ; des produits frais et locaux (bœuf de Bazas, pommes de terre de Gontaud, canards de Cocumont, cèpes… du coin !), de saison, bien travaillés (« on met très peu de chichi »), confectionnés tous les jours avant chaque service. « Depuis que nous l’avons repris, nous avons créé 32 burgers, toujours en mettant en avant les légumes de saison ». Car en plus de la carte, le burger de la semaine change régulièrement. « L’hiver, on fait aussi des soupes, et nous allons certainement créer un petit plat en sauce, comme un plat de la semaine ».

C’est frais, c’est bon, accessible (à partir de 6€) : les clients sont au rendez-vous. « L’idée était que ce soit vraiment accessible aux familles. Et puis, c’est vrai, on le sent : les gens ne se lassent pas de nous voir, certains nous attendent. On crée un lieu de vie à chaque endroit. Cet été, à Cocumont, il y a eu jusqu’à 40 personnes en terrasse ! ».

Sur la route

Le mercredi midi à Bazas, le vendredi midi à Captieux, à Cocumont le vendredi soir et à Noaillan le dimanche soir, le Burger du coin régale aussi toutes les générations. A partir du 9 novembre, le food truck s’installera sur le parking du Super U de Sainte-Bazeille, le jeudi midi.

Le week-end, le camion est privatisé pour des événements publics ou privés, comme des mariages (très exactement des… lendemains de mariage) ou des anniversaires, avec toujours le plaisir de rencontrer des gens tout en leur faisant déguster de délicieux produits, cuisinés sur place, dans le camion spécialement aménagé. « Chacun a son poste de travail, et nous ne travaillons que sur commande ». Pas de micro-ondes ni de méga réfrigérateur dans le Burger du coin : quand il n’y en a plus, il n’y en a plus ! C’est aussi ça, cuisiner des produits frais…

Le Burger du coin, 06.85.71.82.90, www.leburgerducoin.fr, page Facebook : Leburgerducoin