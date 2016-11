Bazas Un bon point pour les Bazadais

En se rendant à Beaumont de Lomagne, les Bazadais savaient qu’ils allaient tomber sur un os, les Tarn-et-Garonnais étant réputés coriaces à domicile. Et les choses ne vont pas tarder de ce point de vue avec un premier essai encaissé alors que l’on joue à peine depuis dix minutes. Les locaux font même le break au quart d’heure de jeu (8-0) avant que les visiteurs ne rentrent en résistance. Un essai collectif va même les ramener à un petit point à la 25’ avant que les locaux ne reprennent le large avant le changement de camp en faisant un nouvel écart de huit points (18-10).

Toujours dans le dur

Mais les Ciel et Blanc ne veulent rien lâcher et ils vont le prouver lors du second acte en restant collés au score. C’est alors une bataille de buteurs et à ce jeu-là, les visiteurs vont rafler la deuxième mi-temps (6-9) et surtout venir chiper un bonus défensif mérité à la 77’. Avant cela, ils auront eu la balle de match, une occasion de tuer la rencontre qu’une faute de main viendra annihiler. Les Bazadais sont donc toujours dans le dur sur le plan comptable à une semaine de recevoir Négrepelisse, un adversaire redoutable là aussi.