Un accident grave de la circulation s’est déroulé, mardi en fin d’après-midi, peu après 18 heures, sur la commune de Meilhan-sur-Garonne à hauteur du lieu-dit “écluse Les Gravières”. Pour une raison encore indéterminée, un trentenaire a perdu le contrôle de son véhicule qui a chuté de plusieurs mètres en contre-bas de la chaussée, dans un ravin.

Médicalisé par le SMUR

Rapidement alertés, les pompiers de Marmande, Meilhan-sur-Garonne et Cocumont sont intervenus sur les lieux. L’équipe du SMUR également appelée en renfort a médicalisé la victime sur site avant de demander son évacuation sur Bordeaux au vu de son état et de ses nombreuses blessures. Le conducteur après avoir été extrait de l’habitacle a été héliporté vers l’hôpital Pellegrin. Les gendarmes de la compagnie de Marmande, également présents sur les lieux, ont effectué les premières constatations d’usage en pareille situation pour mettre la lumière sur les causes de cet accident grave.