Le Stade Langonnais aura l’occasion de présenter une deuxième ligne 100% géorgienne cette saison sur les terrains de Fédérale 1.

Après le taulier Levan Datunashvili (34 ans, 75 sélections nationales et 150 matchs de ProD2 avec le Stade Aurillacois), le club girondin vient en effet d’obtenir la signature de Mindia Elgujauri. Le gaillard de 25 ans (1m98, 119kg) évoluait au Rugby Olympique de Grasse ces deux dernières saisons. Et même s’il n’entrait plus dans les plans du staff azuréen, il arrive à Langon avec l’expérience de la Fédérale 1.

Nous avions besoin de renforcer encore l’effectif. Nous avons porté notre choix sur un joueur de 2e ligne.

“Nous avions besoin de renforcer encore l’effectif, assure le coach Thierry Dubernard. Compte-tenu des contraintes de budget qui s’impose à nous, nous avons choisi cibler le recrutement le plus nécessaire. Kevin Devin n’étant débarrassé de ses problèmes au genou, nous avons porté notre choix sur un joueur de 2e ligne.”

C’est donc Levan Datunashvili qui a mis le club en relation avec son jeune compatriote. “Il est venu la semaine dernière pour un essai que nous avons jugé concluant, ajoute Thierry Dubernard. C’est un joueur au profil complet, à la fois pousseur et sauteur.”

Il devrait être à disposition du staff rapidement, peut-être même pour le coup d’envoi de la saison, le 10 septembre à Saint-Jean-de-Luz. C’est l’espoir de son coach : “Nous avons fait toutes les démarches nécessaires, nous attendons le retour de la fédération. Quoi qu’il en soit de l’administratif, athlétiquement, le joueur est prêt à débuter la saison.”

► CV express

Mindia Ejgujauri (Géorgie)

Né le 15 mars 1992

1m98, 119kg

Ses clubs précédents :

Grasse (F1) de 2015 à 2017

Béziers (espoirs) de 2013 à 2015

Massy (Crabos et Reichel) de 2011 à 2013