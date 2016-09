Bordeaux UBB : la fin d'un cycle ?

Au-delà de la défaite concédée face à Montpellier, véritable bête noire des Girondins, c’est la manière qui prête à question. Entraperçue en deuxième partie de saison dernière, la baisse de la qualité du jeu proposé par les Unionistes est patente en ce début de saison. Pris dans un carcan technico-tactique dont il ne semble pas savoir se défaire lorsqu’il le faut, les Bordelo-Béglais ne sont pas dans le coup, c’est évident. Les Héraultais les attendaient sur la largeur – ils le criaient haut et fort à la fin de la rencontre – et ils se sont régalés en les croquant sans vergogne, les locaux n’étant quasiment jamais en mesure de s’approcher de la ligne d’essai adverse. Ce groupe-là manque de puissance, notamment derrière, mais ce n’est pas nouveau. L’enthousiasme et le brin de folie des Connor ou Talebula arrivaient à largement compenser cela ces dernières saisons mais le Fidjien, blessé, et l’Australien, prisonnier du schéma tactique, font défauts. Idem pour Olé Aveï qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois, tout comme à un degré moindre Jandre Marais. La patience des spectateurs de Chaban semble déjà entamée et ce n’est pas le total famélique des essais marqués depuis le début de saison qui va les rassurer. Aucun à domicile et un seul en tout, à Toulouse, quand le dernier Grenoble en compte quatre, et que Pau en a marqué six, La Rochelle huit et Paris onze. L’heure est-elle grave ? Le court terme le dira mais certains observateurs avertis parlent déjà d’une fin de cycle.