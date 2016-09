Virazeil TV. France 2 en tournage à la mairie de Virazeil !

Christelle Barrois accueille tous les vendredis de 14h à 18h à la petite salle de la Mairie, les personnes qui viennent faire des dons de vêtements, livres, jouets et celles qui viennent chercher gratuitement les articles exposés.

Christelle a eu la surprise d’être contactée par l’équipe de Frédéric Lopez pour participer à l’émission de “Mille et une vies”, diffusée du lundi au vendredi à 15h sur France 2.

Le conept : dans une maison loin du tumulte, Frédéric Lopez reçoit en face-à-face, un invité au destin hors du commun, qu’il soit célèbre ou anonyme.

Tournage à Paris la semaine prochaine

Au début, Christelle a même cru que c’était un canular ! Mais l’intérêt était bien réel et ce vendredi 16 septembre, tout l’équipe de l’émission était à Virazeil pour questionner et filmer Christelle Barrois, ainsi que toutes les personnes présentes.

Les enfants de l’école élémentaire sont venus faire une surprise à Christelle, dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP).

Ils lui ont offert des vêtements, un porte-bébé, des jouets et de beaux dessins pour la remercier de son implication dans l’échange, la solidarité et l’humanité.

Christelle et son époux Bernard, qui s’occupe de la logistique, sont invités à Paris la semaine prochaine où ils participerons au tournage de l’émission présentée par Frédéric Lopez.