Barsac Troquez vos objets et vos savoirs

Troc2Trucs33 est un système d’échange entre particuliers.

Des objets en doublon, dont on ne se sert plus, qui nous encombrent, de l’alimentaire, des matériaux, des vêtements des plantes, etc.

Vous pouvez tout échanger et même proposer des services, des cours d’informatique, de jardinage, de couture, de bricolage, de cuisine.

Si vous n’avez rien à proposer lors d’un troc, pas d’inquiétude.

La monnaie virtuelle mise en place par Troc2trucs33 : « Le Raisin », vous permettra malgré tout d’effectuer cet échange.

L’acquisition de cette monnaie unique se fait lors de votre première inscription.

A vous après de troquer le plus possible pour augmenter le nombre de vos « raisins ».

Pour en savoir plus, vous pouvez rencontrer l’équipe de Troc2 Trucs33 le mardi 4 octobre à partir de 17h au Foyer Multi-associations de Barsac.

Contact : M. Péneau 05.56.27.23.58.