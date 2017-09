Le championnat de France de Fédérale 1 débute dimanche pour les 33 clubs (répartis en 3 poules) disputant le Trophée Jean-Prat. Épreuve où la FFR a introduit des changements dans la formule de qualification.

Auparavant, c’était les 6 premiers de chaque poule retenus, avec la particularité de passer par une étape des « barrages », pour ceux classés entre la 3 et 6e place. Alors que les deux premiers étaient d’office qualifiés pour les 16e de finale…

Le règlement prévoit d’autres dispositions pour l’exercice 2017-2018. Les phases finales débuteront directement par les huitièmes de finale. Soit 16 clubs : les 5 premiers de chaque poule et le meilleur sixième de l’ensemble des poules. Les huitièmes et quarts de finale se dérouleront en matches aller-retour. Le match “aller” aura lieu sur le terrain de l’équipe la moins bien classée à l’issue de la phase qualificative. Puis les demi-finales et la finale se disputeront en un seul match, sur terrain neutre.

Qui succédera au Stade Rouennais (intégré cette saison à la poule Élite), victorieux en finale de Mâcon (29-15) ? Les paris sont ouverts, faites vos jeux ! Le titre de champion de France est simplement symbolique puisqu’il n’autorise pas d’accession à la division supérieure.

Combien de “descentes”?

Au terme de la saison sportive, 4 équipes seront reléguées sportivement en 2e Division Fédérale, à savoir : les 3 équipes classées aux dernières places de chacune des poules « Jean Prat » (soit le 11e) au terme de la phase qualificative, puis une autre équipe désignée à l’issue d’une « Phase de relégation », réunissant l’équipe classée à la dernière place de la poule d’ «accession » et les 3 équipes classées aux avant-dernières places de chacune des poules « Jean Prat ». Déroulement : les équipes participant à cette phase sont réunies au sein d’une poule unique. Elles seront toutes opposées lors de matchs “Aller” et “Retour” (soit 6 matches supplémentaires à livrer)… C’est pour l’instant la formule appliquée, qui était celle de l’an passé, revue en cours de championnat, la FFR ayant pris la décision de sauver tous les clubs, répondant ainsi à leur souhait de proposer plus de matches, donc plus de clubs.

1re journée – Dimanche 10 septembre

Poule 2 :

Anglet – Bassin d’Arcachon

Niort – Tyrosse

Oloron – St Médard en Jalles

St Jean-de-Luz – Langon

Union Cognac/St Jean d’Angély – Nantes

Exempt : Hendaye.

Poule 3 :

Bagnères – Graulhet

Blagnac – Lavaur

Rodez – Trélissac

St-Sulpice – Castanet

Valence d’Agen – Bergerac

Exempt : Lombez-Samatan.

Poule 4 :

Agde – Villeurbanne

Carqueiranne/La Crau – Céret

Grasse – Suresnes

La Seyne – Mâcon

Nîmes – Vienne

Exempt : Dijon.