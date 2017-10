L’Association pour le Rayonnement de l’Orgue de Langon organise un concert trompettes, flûtes, violons, violoncelle et orgue en l’église de Langon dimanche 15 octobre à 17h.

Deux trompettistes (Jean-Rémi Larrat et Pierre Rouch), trois violonistes (Didier Oliver, Anne Larrat et Anne Bonnard), deux flûtistes (Diane Bruté de Rémur et Jean-Baptiste de Gabory) et une violoncelliste (Maylis Bonnard) interpréteront des oeuvres du répertoire baroque : Bach, Haendel, Quantz, Purcell, Caccini, etc.

►Entrée gratuite, libre participation aux frais. Renseignements : 06.20.44.83.21.