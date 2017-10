Trois postes sont à pourvoir à partir du 1er novembre à la mairie. Ce recrutement se déroule à la fois en interne et en externe, suite à une réorganisation opérée dans l’organigramme municipal.

Jean-Jacques Lamarque, adjoint chargé du personnel qui est à l’origine de la réflexion engagée pour un nouveau tableau du personnel et qui a fait faire un audit à un cabinet spécialisé, précise: « Cathy Privat devient directrice des affaires générales et juridiques et des marchés publics. Sophie Drouet devient directrice des ressources humaines. Valérie Téchené sera directrice technique. Hervé Cardouat prend le poste de directeur de chef de projet du schéma de développement de la commune, directement rattaché au maire. Les affaires scolaires sortent de la DRH et seront pilotées par Jean-Pierre Zébert. »

Ce sont ces postes à temps complet laissés vacants par ces directeurs qui donnent lieu à un recrutement, à savoir: un(e) gestionnaire de marchés publics, un(e) responsable du pôle bâtiment et espaces publics et un(e) assistant ressources humaines.

Cette réorganisation est le fruit d’une réflexion commune entre les élus et la directrice générale des services (DGS), Anne-Lise Ricci-Epaillard. « L’objectif est de mieux positionner la DGS. Nous avons un besoin de clarté, de mieux définir les responsabilités des différents directeurs et de constituer une équipe. Optimiser le temps et voir aussi pour répondre à un besoin de formation en management » explique encore Jean-Jacques Lamarque. Les directions des sports, de la culture et des finances ne changent quant à elles pas de directeur.

Cette révision de l’organigramme a été présentée lors du dernier conseil municipal de la Ville, mardi 26 septembre. Le maire, Philippe Plagnol, y a précisé que cette réorganisation devrait donner lieu à une progression de la masse salariale estimée à environ 90.000€ par an.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 octobre : adresser votre candidature manuscrite, CV et photo à : Monsieur le Maire de Langon, 14 allées Jean Jaurès, 33210 Langon. Pour plus de détails sur les descriptions de chaque poste: www.langon33.fr