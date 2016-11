Gornac Trois mois en Antarctique

Bruno Malaize, climatologue et maître de conférence à l’université de Bordeaux, raconte comment, jeune diplômé en stage dans une université Américaine, on lui avait proposé un séjour scientifique dans la station habitée la plus froide de la planète.

L’Antarctique (pôle sud) est un continent vierge et glacé de 14 millions de km². Il y a 80 ans, les grandes puissances se sont partagées ce vaste territoire pour des activités uniquement scientifiques. C’est ainsi que les Russes ont réussi à implanter une station à Vostok, le point le plus avancé et le plus élevé de l’Antarctique.

Des conditions de vies difficiles

Cette station soviétique de l’époque -qui détient toujours le record de la température la plus basse du monde avec -89°- accueillait des chercheurs français et américains dans des conditions de vie très spartiates. Bruno Malaize alterne durant sa conférence des détails scientifiques, qui confirment un réchauffement en cours de la Terre, et des anecdotes sur son mode de vie durant trois mois avec des Russes.

Tous les jours, Bruno Malaize se nourrissait de « bortsch », une sorte de pot-au-feu russe. Du fait de l’isolement de la station, la viande se conserve parfaitement, mais pour les fruits c’est une autre histoire. Seules les tomates s’adaptent, au chaud, à l’intérieur, près d’une fenêtre, profitant du soleil qui ne se couche pas. Quant à l’hygiène, c’était sauna tous les cinq jours.

Sur le plan scientifique, les Russes ont effectué des forages sous la station sur plusieurs milliers de mètres et en ont sorti des carottes de glace dont les plus profondes datent de 400.000 ans. L’étude et l’analyse de ces carottes soigneusement datées permettent de voir que la Terre a déjà subi plusieurs périodes de réchauffement, à chaque fois avec des rejets naturels importants de CO2 et de méthane, le dernier datant de 20.000 ans.

L’influence de l’Homme

Mais si les périodes de réchauffement passées confortent les climato-septiques dans leur théorie, les analyses de glace ré- centes démontrent l’influence de l’Homme, pour la première fois. Nous sommes en train de dépasser tous les indices annonçant une période de réchauffement.

Pour la soixantaine de passionnés qui étaient venus assister à cette conférence, les questions sur le réchauffement et sur l’Antarctique ont duré jusqu’au vin d’honneur et même au-delà. Cette conférence était organisée par l’ASPECT, (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement du Canton de Targon), association qui, l’année dernière, a édité un livre sur la commune de Gornac avec l’aide de témoignages et de documents des habitants

Patrick Marichal