Leur professeur Pierre Marquestaut a vu en eux des candidats sérieux à la victoire, pour ce concours appelé « Odysseus II » sur lequel les élèves avaient à plancher sur une étude visant à améliorer la qualité du sommeil des occupants d’une station spatiale internationale, par le biais de la luminothérapie. Nicolas Picard, Martin Dupouy et Florent Casagrande sont en Terminale SSI (bac Scientifique Sciences de l’Ingénieur). Les deux premiers veulent devenir ingénieur, Florent aspire à devenir pilote de ligne. Tous trois se sont retrouvés en finale du concours, amenés à présenter, début juillet à la Cité de l’Espace à Toulouse, leur projet devant un jury intimidant : « Nous avions face à nous des personnalités comme Claudie Haigneré, la première femme française spationaute et ex-ministre de la recherche, nous étions filmés dans un direct sur Youtube et nous devions présenter nos travaux en anglais, puisque nous sommes en section européenne au lycée Val de Garonne et que la plupart des travaux scientifiques se font en anglais » déclare Nicolas Picard. « Nous n’avons pas gagné mais nous sommes fiers d’avoir pu aller en finale de ce concours » expliquent les trois camarades qui n’ont pas tout perdu…

7.600€ à trouver

Le premier prix consistait à se rendre en décembre en Guyane, au centre spatial de Kourou, tous frais payés, pour assister au décollage de la fusée Ariane 5. « Une organisatrice nous a recontactés et nous a proposé en tant que finalistes de participer à ce voyage, mais à condition de le financer nous-mêmes » explique Nicolas.

Depuis la rentrée, les trois camarades s’activent donc pour réunir la somme de 7.600€ eux trois réunis. Entre petits boulots et démarchages au porte-à-porte, d’abord auprès du cercle familial et des amis, l’heure est venue de franchir une étape supplémentaire : « Nous avons ouvert une contribution pour quinze jours encore sur internet (www.leetchi.com, inscrivez Marmande et vous les trouvez aussitôt…), nous organisons une tombola avant le 11 novembre avec deux baptêmes de l’air à gagner, des bons d’achats de différents commerçants, des places de cinéma… et nous démarchons les entreprises ayant trait à l’aéronautique en premier lieu. C’est une expérience très enrichissante, mettre en place une telle opération nous sera profitable pour nos classes de prépa après le bac » conviennent-ils.

Michel Pradeau