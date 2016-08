Marmande Trois heures, 21 infractions

La préfecture vient de donner le bilan des infractions du week-end dernier.

Au total, les policiers et gendarmes présents sur les routes du département ont relevé 117 infractions dont de nombreuses graves.

31 conducteurs ont fait l’objet d’une immobilisation de leur véhicule et 29 se trouvaient sous l’emprise d’alcool. En l’espace de seulement trois heures, 21 infractions ont été constatées…

En cette fin de période estivale, un relâchement certain des comportements est constaté. En effet, le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Lot-et-Garonne représente près de 50 % du nombre de tués depuis le début de l’année (5 en juillet et août sur un total de 12). La plus grande vigilance est donc recommandée à tous les conducteurs. Les policiers et gendarmes continuent d’être mobilisés afin de renforcer les contrôles pour assurer la sécurité de tous.