Ce samedi soir, au 180 de Sainte-Bazeille (Château Rouge), une grande soirée sera donnée au profit des Miss Terres, ces deux copines qui vont participer au trophée Roses des Sables en octobre prochain. Sandra et Julie se démènent depuis déjà des mois pour mettre en place des événements afin de récolter des fonds pour pouvoir participer à ce fameux trophée, véritable aventure humaine mais également humanitaire puisqu’elle collecte des fonds et des produits au bénéfice des Enfants du désert, de la Croix Rouge et d’une association de lutte contre le cancer du sein. D’ailleurs, ce samedi soir au 180, les dons seront possibles.

Mais cette soirée sera évidemment musicale, avec trois groupes qui monteront sur scène: Harmonie par le chant, Val Logan et New Still.

Lancement des festivités à 19h30, entrée: 6€.