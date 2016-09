Miramont-de-Guyenne Triathlon: le billet pour l'Ironman d'Hawaii

Layrac était le dernier triathlon lot-et-garonnais de l’année. Six Miramontais étaient en lice sur le format “M”. Parmi eux trois tauliers du club: Ludovic Prouzet, Claude Blin et David Birkenstock, puis trois novices : Mathieu Lavialle (première expérience sur ce format), Lionel Marrens et Jérôme Gandin (deuxième triathlon à son actif).

Sous un ciel un peu gris mais une température idéale, ils se sont élancés sur le lac à 25° avec un parcours à l’Australienne avec deux boucles de 750 m. Tenant du titre, ludo sort troisième de l’eau avec 3 minutes de retard sur les deux meilleurs nageurs. Derrière, Claude sort en 14e position, David et Mathieu pointent 37 et 38e. Lionel et Jérôme se suivent également: 71 et 75e, limitant leur retard sur leur point faible.

S’en suit alors l’épreuve de 40 km à vélo sur un parcours tout plat, balayé par un peu de vent. Ludo s’octroie le 8e chrono dans cette discipline, perd une place au provisoire. Derrière, David et Claude confirment leurs bonnes dispositions (12 et 13e temps), ce qui leur permet de “gratter” plusieurs places au général. Idem pour Mathieu et Lionel.

Enfin, malgré le 3e temps sur les 10km de course à pied, Ludo Prouzet ne parvient pas à combler son retard sur le trio de tête. Il échoue à la 4e place, à 1 minute du 3e et 4 du vainqueur, Geoffrey Barutaut. En très grande forme depuis le début de saison, il n’a pas réalisé sa meilleure performance sans doute à cause d’un raid de 5h la veille qui a dû lui prendre plein d’énergie.

En limitant la casse sur son point faible et sur un parcours aux chemins cabossés, Claude Blin réalise le 33e temps à pied et termine à la 19ème place au final. Derrière, Mathieu Lavialle, qui a perdu 4 minutes sur le vélo par rapport à David, lui reprend 1 min 30 à pied et termine 30e à 2 minutes 30 de David (25ème). Ce dernier confirme tous les progrès réalisés depuis le début de l’année et Mathieu réalise encore de très bons temps pour sa seconde saison en triathlon.

A la course à pied, Lionel Marrens assure dans une discipline où il n’est pas le plus à l’aise et boucle l’épreuve en 57e position. Jérôme Gandin finit sur une bonne note en course à pied en mettant les bouchées doubles pour grappiller quelques places et terminer 71e, pulvérisant son chrono de référence de 20 minutes.