Samedi 20 mai, Verdelais, Saint-Macaire, Saint-Maixant s’associent pour proposer au public un programme tout aussi instructif que festif pour cette treizième Nuit européenne des musées.

À Verdelais

De 11h30 à minuit : deux expositions, deux lieux. Lucozart inaugurera ce programme « haut en couleur » avec le vernissage à 11h30, dans le nouvel espace de la salle culturelle Toulouse-Lautrec, d’une première exposition de peinture et sculpture qui recevra les expérimentations de ses ateliers, des questionnements autour de la perspective, des pieds, des mains en gravure lino, des travaux monochromés et le fil rouge Land Art.52. La deuxième exposition située dans le musée d’Art Sacré proposera aux visiteurs un regard nouveau et l’expérience d’être acteur de leur visite avec la participation des RoodsArtistes d’Aquitaine et d’Amérique Latine (également ouvert le dimanche 21 mai).

De 18h à 22h : visites de la Basilique Notre-Dame, haut lieu de pèlerinage, qui a fêté ses 900 ans en 2012.

De 18h30 à 22h : visites du Musée d’Art sacré et son trésor d’une cinquantaine de tableaux classés à l’inventaire des monuments historiques.

De 18h à minuit : visite du Moulin à vent de Cussol datant de 1730, parfaitement rénové, avec démonstration d’orientation, d’entoilage des ailes en mouvement et mouture de blé pour chaque visiteur, éclairé en soirée. Ouvert également le lendemain dans le cadre de la Journée des Moulins (gratuit pour les enfants et 2€ pour les adultes).

Au château Malromé

À 18h30 : conférence du peintre Pierre Chaveau qui évoquera la technique utilisée également par Toulouse Lautrec. Réservation obligatoire : 05.56.76.25.42 ou 06.80.28.04.31.

À Malagar

À 16h : balade littéraire sur le chemin des pèlerins entre vignes et coteaux, devenu un parcours poétique (environ 1h30, accessible à tous, réservation obligatoire : accueil@malagar.fr)

De 19h30 à 22h : visites nocturnes organisées de la maison de François Mauriac accompagnée de lectures à 19h30, 21h30 et 22h (gratuit).

À 20h30 : Corpus Focus, spectacle de danse contemporaine sous la direction du collectif espagnol Erre que Erre et du chorégraphe Kader Belmoktar, la compagnie Käfig et la formation Adage (différents modes d’expressions corporelles). Réservation obligatoire : accueil@malagar.fr

À Saint-Maixant

De 17h à minuit : visite de l’église paroissiale, édifice du XIIe siècle mêlant art roman ancien et architecture néoromane, classé monument historique en 1925 pour son abside et son chœur.

À Saint-Macaire

De 20h à 22h : visites guidées de la cave de la Maison Messidan, en bas du faubourg Rendesse, imposante maison forte du XIIIe et XIVe siècles classée aux monuments historiques et entièrement restaurée. Un éclairage récent met en valeur son architecture trapézoïdale, voûtée d’arêtes tombant sur deux piles axiales octogonales à l’instar d’une salle capitulaire. Tous ces joyaux sont à découvrir, faire découvrir ou à redécouvrir.