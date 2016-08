Bazas Travaux urgents sur la cathédrale de Bazas

La deuxième tranche de travaux a démarré pour environ huit mois. Après le chœur, terminé cet été, c’est le côté sud de l’édifice qui est concerné. Au départ, le projet concernait les vitraux. Philippe Leblanc, architecte du Patrimoine, explique que «le mauvais état de l’encadrement de maçonnerie de pierres, «le réseau» associé aux vitraux, a nécessité d’envisager ce chantier colossal. En fait, c’est la totalité du mur haut qui est entièrement traité. Dans les années 50, le mortier de ciment est apparu comme un remède miracle y compris pour combler la pierre de taille. Aujourd’hui ce choix s’avère catastrophique, derrière, la pierre se dégrade et tout le parement est altéré. Pourtant, dans ce type de restauration d’un monument historique classé, il convient de garder le maximum d’éléments existants.» La deuxième tranche de travaux a démarré pour environ huit mois. Après le chœur, terminé cet été, c’est le côté sud de l’édifice qui est concerné. Au départ, le projet concernait les vitraux. Philippe Leblanc, architecte du Patrimoine, explique que «le mauvais état de l’encadrement de maçonnerie de pierres, «le réseau» associé aux vitraux, a nécessité d’envisager ce chantier colossal. En fait, c’est la totalité du mur haut qui est entièrement traité. Dans les années 50, le mortier de ciment est apparu comme un remède miracle y compris pour combler la pierre de taille. Aujourd’hui ce choix s’avère catastrophique, derrière, la pierre se dégrade et tout le parement est altéré. Pourtant, dans ce type de restauration d’un monument historique classé, il convient de garder le maximum d’éléments existants.»

Depuis le moyen-âge

Les vitraux sont enlevés et restaurés dans l’atelier de Benoit Fournier, maître verrier à Villenave d’Ornon. L’architecte a décidé de conserver des raquettes de protections, des grilles pour protéger les vitraux en cas de grêle en particulier. A la différence des anciennes, les nouvelles épousent l’architecture du réseau de pierre, le travail est sur mesure car aucune baie n’est identique. Ces grilles se font oublier, la dentelle de pierre est complètement visible.

Quand on se rapproche des baies, on constate que le niveau d’altération des maçonneries est considérable. Les pierres complètement rongées ont fait l’objet de «rafistolages» incroyables avec des fils de fer et même des ficelles.

Trois tailleurs de pierre et deux maçons de la pierre sous la conduite d’Olivier Pelletan, chef de chantier et de Philippe Delage directeur de l’entreprise TMH, spécialisée dans la rénovation du patrimoine interviennent sur cette partie du chantier.

