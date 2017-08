Dans le cadre de sa politique d’entretien des routes, le Département va rénover les routes départementales 1113 et 116 E3 sur la commune de Toulenne, du 21 au 25 août.

Les travaux consistent à raboter le revêtement usagé sur 4 cm et à réaliser une couche de béton bitumineux mince sur la RD 1113 du pont SNCF à la limite d’agglomération vers Preignac et sur la RD 116 E3 entre la mairie et le rond-point de la route de Villandraut.

14.600 m² de chaussée seront refaits à neuf représentant 2.500 tonnes de béton bitumineux.

La RD 1113, ayant un trafic proche de 10.000 véhicules par jour, l’essentiel des travaux sera réalisé de nuit entre 19h et 7h du matin pour réduire au maximum la gêne aux usagers de la route.

Circulation alternée

La circulation sera alternée sur la RD 1113 les nuits des lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août.

La RD 116E3 sera fermée le mercredi 23 après-midi et la nuit du jeudi 24 août. Pendant cette phase une déviation sera mise en place par la RD 113 et la RD8.

Par souci de protection de l’environnement, le béton utilisé sera tiède, avec une température de fabrication inférieure de 30°C aux produits standards et n’excédant pas 130°C.

Il comportera 30 % d’agrégats d’enrobé, produit issu du recyclage des vieux revêtements.

Le coût des travaux est de 240.000€ entièrement à la charge du département.