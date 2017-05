Poursuivant sur les bases de l’an dernier, la Régie Municipale Multiservices de La Réole est sur tous les fronts en ce début d’année. Après avoir achevé le lieu-dit Saint-Aignan puis la portion entre le lieu-dit À l’Illet E jusqu’à la limite avec l’avenue Maréchal Joffre, au niveau du magasin Gedimat, les agents techniques de la Régie se sont attaqués à la rue du Général Leclerc. Cette dernière, avec les réseaux renouvelés et la voirie refaite, sera ouverte aux voitures et aux piétons cet été, fin juillet ou début août. Une opération avancée car l’immeuble Super 2000 va être réhabilité.

3km renouvelés depuis début 2017

Depuis le début de l’année, les agents techniques ont déjà renouvelé 3km de réseaux. Pour rappel, la Régie se doit de rénover 8km de réseaux à La Réole dans les trois prochaines années, suite à un appel à projets dans lequel le service technique de la cité a été retenu.

En tout, ces travaux ce renouvellement représentent deux millions d’euros d’investissement, subventionnés à hauteur de 40%. “Pour 2017, l’ensemble des travaux représente un coût de presque un million d’euros” explique Sébastien Guindet, directeur de la Régie.

Les prochains points des travaux

Après la rue Général Leclerc, la Régie s’attaquera à l’entrée de ville côté Langon depuis l’entreprise Carbonel jusqu’à l’avenue du Maréchal Foch, ce qui représente un tronçon d’un peu moins de 3klm. Le lieu-dit Malbat, sur la route se dirigeant vers Sauveterre-de-Guyenne, est planifié pour cette année, ainsi que le Passage de l’Âne, près de Frimont et du petit pont sur lequel passe la voie ferrée.

Et ce n’est pas tout pour cette année ! Car la Régie va aussi travailler sur le réseau électrique en remplaçant des fils aériens par des fils torsadés et isolés afin de protéger ce réseau et le rendre moins vulnérable.