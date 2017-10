La première phase des travaux de requalification des quais de Langon, entammée en avril dernier, se poursuit. Elle transforme quelque 5.000 m2 situés le long de l’avenue Elie Samson, entre le parc des Vergers et la Maison Castets.

En ce début du mois d’octobre, une première section s’achève entre le parc des Vergers et le Cours du Rocher. Ont notamment été réalisés un bac-canal entouré de voies piétonnes et d’espaces partagés sur un seul et même niveau, ainsi que la mise en accessibilité de l’Espace Claude Nougaro, dorénavant bien inscrit sur le site.

Comme prévu, la seconde section est mise en chantier immédiatement pour huit semaines entre le Cours du Rocher et la Maison Castets. Les travaux engloberont le port historique, les quais pavés (conservés, mais rénovés) et plusieurs éléments liés au fleuve.

Cette nouvelle étape rend nécessaire la mise en place de nouvelles modalités de circulation et de stationnement. La Ville a veillé à ce qu’une offre de stationnement suffisante pour les riverains soit maintenue sur le parking des quais, par ailleurs utilisé comme base du chantier.

Il en va de même pour le parking de la Glacière (sauf le vendredi matin pour cause de marché). Enfin, la berge située sous le parking des quais, au bord de l’eau, reste également accessible pour du stationnement d’appoint. Attention tout de même en cas de crue de la Garonne…

Du 12 octobre au 15 décembre

Du 12 octobre au 15 décembre, l’avenue Elie Samson sera complètement fermée. Les travaux d’aménagement sur les quais se poursuivent. La Ville a pris un nouvel arrêté municipal pour définir les nouvelles modalités de circulation et de stationnement.

Pour la période allant du 12 octobre au 15 décembre, l’avenue Elie-Samson sera fermée à toute circulation, sauf véhicules de chantier et de services, depuis la rue Arthur Gibaud jusqu’à la rue de la Brèche. Cette avenue sera rendue en zone piétonne depuis l’avenue Arthur Gibaud jusqu’à la rue du marché.